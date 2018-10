Fiorentina-Cagliari, Pavoletti entra in campo e la pareggia! – VIDEO

Tenuto a riposo da Rolando Maran per la nascita del figlio che l’ha tenuto sveglio tutta la notte, Pavoletti subentra e segna l’1-1

Una parabola di emozioni quelle che avrà vissuto Leonardo Pavoletti in questi due giorni. La nascita del figlio Giorgio ha tenuto l’attaccante del Cagliari in piedi tutta la notte, motivo per cui Rolando Maran ha preferito lasciare il suo numero nove in panchina. Poi nel momento di difficoltà del Cagliari, l’ingresso in campo e il gol che vale il pareggio contro la Fiorentina. Una rete da rapace vero, non di testa come suo solito: cross dalla destra di Faragò e zampata vincente in allungo di Pavoletti. L’esultanza ovviamente dedicata al figlio, per una giornata speciale che l’attaccante non dimenticherà facilmente