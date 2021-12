Fiorentina, anche il Galatasary sull’obiettivo Joao Pedro

L’obiettivo della Fiorentina Joao Pedro del Cagliari è finito nel mirino del Galatasary: le ultime

La Fiorentina sta monitorando la situazione Joao Pedro Cagliari. Obiettivo concreto per la finestra invernale per i viola e occasione per monetizzare per i sardi. Difficile privarsi del capitano, ma dopo le tensioni dell’ultima gara interna non è detto che non possa accadere.

Nelle ultime, secondo La Nazione, anche il Galatasaray sarebbe interessata all’attaccante tanto da inserirsi prepotentemente tra viola e sardi. Nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa in più sulla vicenda.