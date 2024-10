Fiorentina, Kouamé rinnova fino al 2027: «È casa mia»

L’attaccante della Fiorentina ha parlato subito dopo la notizia del rinnovo con il club toscano

Christian Kouame resterà alla Fiorentina. A renderlo ufficiale è stato lo stesso club viola che ha annunciato il prolungamento di contratto fino al 2027 con tanto di alcune dichiarazioni dell’ex attaccante del Genoa.

COME STAI – «Sto bene, stamani è stato un allenamento duro ma dobbiamo lavorare per arrivare ai nostri obiettivi. Durante la sosta ci siamo allenati bene, concentrandoci sulla prossima partita. I giorni liberi ci hanno aiutato a staccare la spina. Ora ci aspettano 7 partite in 3 settimane, non sarà facile ma siamo abituati a giocare così spesso perché sono due anni che giochiamo a questi ritmi»

RINNOVO – «Sono contento, la Fiorentina ormai è casa mia. Sono arrivato che ero ancora infortunato e ho ricevuto tanta fiducia. Avere questa possibilità di rinnovare per me è molto importante perché ormai sono 5 anni che sono a Firenze e mi trovo benissimo. Il mio obiettivo è sempre andare in campo e dare il massimo, poi le cose possono andare bene o male ma non voglio rimorsi a fine partita perché cerco di dare sempre tutto quel che posso»

RUOLO SPOGLIATOIO – «È importante accogliere i nuovi, facilitare il loro inserimento in gruppo come è capitato a me quando sono arrivato dal Genoa»

LECCE – «È una buona squadra, li abbiamo studiati e anche contro il Milan hanno fatto una buona gara nonostante il risultato finale. Dovremo stare attenti e cercare di fare la nostra partita come abbiamo fatto contro il Milan»

FIORENTINA – «La Fiorentina per me rappresenta molto. A Empoli diventare capitano mi ha sorpreso, significa che godo della fiducia di compagni, staff e società. Non avrei mai pensato d’indossare quella fascia, ne mi sarei aspettato di parlare davanti a tutta la squadra. Per me giocare con la maglia viola significa tanto, farò di tutto per ricambiare questa fiducia»