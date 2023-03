Fiorentina, Castrovilli: «Dispiaciuti per il risultato, poteva essere migliore»

La parole di Gaetano Castrovilli dopo la vittoria nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Conference League della Fiorentina

Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina in Conference League.

PARTITA – «Ci è mancata un po’ di concretezza anche in campionato, ma comunque stasera abbiamo fatto un gol e siamo contenti di partire in situazione di vantaggio al ritorno. Sto molto bene, lo scorpione lo provo ogni tanto in allenamento ma purtroppo questa volta la palla non è entrata: magari ci riproverò in futuro».

RISULTATO – «Siamo dispiaciuti per il risultato, non è andata male ma meritavamo molto di più dell’1-0. Ora è importante pensare alla Cremonese, prima di tuffarci sul ritorno».