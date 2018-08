Fiorentina-Chievo Verona è terminata 6-1, ma il gesto di Nenad Tomovic rimarrà scolpito nel cuore dei tifosi viola: dopo il gol, l’ex gigliato ha ricordato Davide Astori

La scomparsa di Davide Astori, avvenuta lo scorso 4 marzo 2018 per cause naturali, ha scosso il mondo del calcio e i suoi compagni di squadra, così come colleghi e amici, continuano a omaggiare il difensore 31enne. E ieri sera, in occasione di Fiorentina-Chievo Verona, lo stadio Artemio Franchi ha assistito a un momento particolarmente emozionante: protagonista Nenad Tomovic.

Il difensore gialloblu ha siglato la rete del momentaneo 4-1 e, dopo aver segnato, ha omaggiato il suo ex compagno di squadra: con le dita ha fatto il segno del 13, numero indossato proprio da Davide Astori. E il Franchi ha apprezzato: applausi a scena aperta per l’ex calciatore viola, ecco il video di quanto accaduto