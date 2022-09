Fiorentina, Commisso: «Italiano, Conference e ambizioni: vi dico tutto»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni del numero uno viola

Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa. Le dichiarazioni del presidente della Fiorentina riprese da TMW.

LE PAROLE – «Ho messo 387 milioni nella Fiorentina, incluso la fine del Viola Park. Il problema degli ultimi 6-7 mesi l’euro si è svalutato. Io ho portato i soldi dall’America quando l’Euro era alto. Se oggi dovessi vendere la Fiorentina riceverei 54 milioni in meno. In dollari in questo Paese sono stati portati oltre 400 milioni. C’è qualche americano in Italia che ha messo 400 milioni suoi? Eppure devo essere criticato. A Firenze sapete parlare troppo e fare poco, questo fa male a tutta la società. I giornalisti fiorentini fanno sempre critiche che non sono necessarie e che fanno male alla squadra. Non mi sono piaciute le critiche su Italiano e spero che finiranno».

CONFERENCE LEAGUE. «Sono molto contento che la Fiorentina sia in Europa. Dispiace perché non abbiamo celebrato perché abbiamo iniziato con la polemica su Torreira. Noi vogliamo fare meglio dell’anno passato però dobbiamo avere pazienza, c’è da considerare anche la situazione finanziaria della società».

AMBIZIONI –«Non so cosa succederà, però posso dare un po’ di statistiche: le donne hanno vinto la prima partita, la Primavera ha vinto 3 volte e pareggiato una, la prima squadra ha fatto 4 pareggi, una vittoria e una sconfitta. Un bel conto. Con la media di due punti a partita si va in Champions League. Negli ultimi tre anni abbiamo vinto 3 Coppe Italia e una Supercoppa. L’obiettivo è fare meglio, non posso fare grandi promesse».

VLAHOVIC – «Vlahovic è stata un’operazione fenomenale. Stamattina ho visto Kessie, Pogba, Ridiger, Christensen, Dybala, Insigne e Belotti che sono andati via a parametro zero. Io ho venduto per 75 milioni. Se non l’avessimo venduto eravamo rovinati. Ci ha permesso di andare in Europa e di non avere problemi col fair-play finanziario. Con le plusvalenze la Fiorentina avrà oltre 200 milioni di ricavi quest’anno».