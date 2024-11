Fiorentina, un pomeriggio in vetta, la soddisfazione di Commisso: il messaggio al club

Il messaggio di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la vittoria dei viola contro l’Hellas Verona

Sesta vittoria in campionato per la Fiorentina di Palladino contro il Verona. I viola, in attesa della sfida tra Inter e Napoli, è stata per qualche ora in testa alla classifica con i partenopei e Atalanta. Al termine della partita il presidente Rocco Commisso ha voluto mandare un messaggio ai calciatori e lo staff.

Il Presidente Commisso, a fine partita, ha chiamato tutta la squadra. In particolare ha parlato con il DG Ferrari, il DS Pradè, con il Mister, Comuzzo e Kean. In questo momento di grande euforia, ha voluto fortemente essere vicino ad Ikoné, mandandogli un grande abbraccio💜 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 10, 2024

«Il Presidente Commisso, a fine partita, ha chiamato tutta la squadra. In particolare ha parlato con il DG Ferrari, il DS Pradè, con il Mister, Comuzzo e Kean. In questo momento di grande euforia, ha voluto fortemente essere vicino ad Ikoné, mandandogli un grande abbraccio»