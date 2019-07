Fiorentina, Commisso e i tifosi accolgono la squadra a New York – VIDEO

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha accolto insieme ai tifosi la squadra arrivata a New York – VIDEO

Come riportato da un tweet della Fiorentina, la squadra di Montella è arrivata all’Arthur Avenue Retail Market, un mercato di prodotti alimentari tipici italiani nella little Italy del Bronx, a New York.

La squadra è stata accolta dai tifosi e da un emozionato Rocco Commisso, presidente dei viola. Ecco il video dell’arrivo.