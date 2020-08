La Fiorentina ha pubblicato sui propri canali i complimenti di Commisso alla squadra femminile dopo la vittoria contro l’Inter

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto fare i complimenti alla propria squadra femminile dopo la vittoria nella prima giornata di campionato contro l’Inter. Ecco le sue parole:

«Voglio fare i complimenti alle nostre ragazze per la bellissima partita. Gioco, impegno, reti. Mi sono davvero divertito. Nonostante molte calciatrici siano arrivate da poco tempo, il mister Cincotta è riuscito ad unire bene il gruppo e la squadra. E’ riuscito ad unire bene il gruppo e la squadra. Ha dimostrato di avere dei valori importanti. Credo che quest’anno potremo prenderci delle belle soddisfazioni. Anche l’esordio della nuova maglia non poteva essere migliore. Da quando siamo arrivati a Firenze abbiamo dedicato molta attenzione anche al calcio femminile. Crediamo in questo movimento e il nostro prossimo centro sportivo di Bagno a Ripoli, sempre che la burocrazia me lo lasci fare. Sarà uno dei primi in Europa ad ospitare donne e uomini insieme. Oggi sono mancati ancora una volta purtroppo i nostri tifosi. Mi auguro che questa pandemia, con le sue terribili conseguenze, possa essere presto superata. Vorrei riuscire a tornare a Firenze ad abbracciare tutti, a cominciare da mio figlio Giuseppe, i nostri ragazzi e ragazze e soprattutto i nostri unici tifosi».