Fiorentina, duello Empoli-Sampdoria per Zurkowski

Duello di calciomercato Empoli e Sampdoria per Szymon Zurkowski, centrocampista di proprietà della Fiorentina

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, si starebbe delineando una corsa a due per Szymon Zurkowski. Il centrocampista della Fiorentina è infatti al centro degli interessi di Sampdoria ed Empoli.

Gli azzurri si erano defilati negli ultimi giorni, ma adesso sono tornati prepotentemente alla carica per il polacco. Se la trattativa con la Fiorentina dovesse andare in porto, si tratterebbe di un ritorno al Castellani per Zurkowski.