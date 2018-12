Fiorentina-Empoli 1-1: risultato e diretta live

Fiorentina-Empoli, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Derby toscano nella 16ª giornata di Serie A tra Fiorentina ed Empoli che si affrontano allo stadio Artemio Franchi nel capoluogo toscano.Nessuna sorpresa di formazione per gli ospiti che scendono in campo con gli stessi effettivi che hanno battuto nello scorso turno di campionato il Bologna ad eccezione di Pasqual che a causa di un problema fisico deve lasciare il posto ad Antonelli. Il tecnico dei padroni di casa, invece, dovrà rinunciare a diverse pedine per squalifica. In difesa al posto di Milenkovic ci sarà Vitor Hugo e Ceccherini che ha vinto il ballottaggio con Laurini. Infine a centrocampo, vicino a Gerson e Benassi, giocherà il giovane Norgaard. In attacco Mirallas prende il posto di Pjaca.

Fiorentina-Empoli 1-1: tabellino

MARCATORI: 24′ Krunic (E), 40′ Mirallas (F)

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Ceccherini, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Gerson, Norgaard; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Krunic, Traoré, Bennacer, Antonelli; La Gumina, Caputo. Allenatore: Iachini.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

AMMONITI:

Fiorentina-Empoli: diretta live e sintesi

45’+2: Duplice fischio, termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo del match tra Fiorentina ed Empoli.

45′ Due minuti di recupero.

43′ CHIESA IN ACROBAZIA! I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Chiesa che in acrobazia sull’assist di Benassi manda fuori il pallone.

40′ PAREGGIO DELLA FIORENTINA, MIRALLAS: Simeone taglia dentro con un filtrante verso Mirallas che all’altezza del dischetto in estirada batte Provedel.

37′ PALLA GOL PER I VIOLA! Chiesa al limite, dribbla un avversario e conclude di potenza, Provedel si distende e mette in corner.

34′ Sinistro da fuori di Gerson murato da un avversario.

32′ Prova a spingere la Fiorentina per trovare subito il pareggio.

29′ Uno due tra Mirallas e Chiesa, l’esterno italiano da fuori prova il sinistro per soprendere Provedel, palla abbondantemente fuori.

26′ RISPONDE LA FIORENTINA, rasoterra dal limite che sfiora il palo di Simeone che ci prova dal limite dell’area.

24′ EMPOLI IN VANTAGGIO, KRUNIC: Buon inserimento di Caputo, palla al centro per Krunic che arriva a rimorchio e appoggia in rete.

22′ OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Colpo di testa di Vitor Hugo sulla punizione di Mirallas, palla di poco a lato.

19′ Si riprende a giocare dopo l’attesa del VAR che ha confermato la decisione dell’arbitro di annullare la rete di Biraghi.

17′ Cross di Chiesa, Biraghi svetta e batte Provedel, ma l’arbitro annulla la rete per posizione di fuorigioco.

14′ Caputo ci prova da fuori, conclusione potente, ma centrale che Lafont respinge senza tropi problemi.

12′ Possesso palla degli ospiti che provano a far male in questi primi minuti, si chiude la difesa viola.

9′ Destro dalla distanza di Maietta, dopo uno scambio con Traoré, palla centrale bloccata dall’estremo difensore dei padroni di casa.

6′ Lancio lungo di Biraghi verso Mirallas, Veseli anticipa il belga.

3′ Antonelli prova a sfondare sulla sinistra, Ceccherini chiude in angolo.

1′ Fischio d’inizio al Franchi tra Fiorentina ed Empoli.

Squadre in campo.

Fiorentina-Empoli: formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Ceccherini, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Gerson, Norgaard; Chiesa, Simeone, Mirallas. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Laurini, Hancko, Dabo, Sottil, Eysseric, Pjaca, Thereau, Olivera, Vlahovic. Allenatore: Pioli.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Krunic, Traoré, Bennacer, Antonelli; La Gumina, Caputo. A disposizione: Terracciano, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Pasqual, Acquah, Uçan, Capezzi, Brighi, Zajc, Mraz, Mchedlidze. Allenatore: Iachini.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

Fiorentina-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico Stefano Pioli proverà a conquistare i tre punti per avvicinarsi al sesto posto e soprattutto per salvare la panchina che da qualche settimana è in bilico. L’allenatore Viola, difatti, non trova il successo da ben 8 partite e la dirigenza potrebbe decidere di sostituirlo nel caso la Fiorentina non dovesse riprendersi. Contro l’Empoli i Gigliati dovrebbe confermare diversi effettivi scesi in campo nella scorsa giornata contro il Sassuolo. La difesa dovrebbe essere composta da Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, al posto dello squalificato Milenkovic, e Biraghi. A centrocampo, date le squalifiche di Fernandes e Veretout, accanto a Gerson e Benassi ci sarà Nordgaard. Nel tridente offensivo tornano Chiesa e Simeone, mentre Pjaca è in ballottaggio con Mirallas. Iachini confermerà probabilmente l’intero undici che nello scorso turno ha ottenuto l’importantissima vittoria in chiave salvezza contro il Bologna. Davanti all’estremo difensore Provedel andranno Veseli, Maietta e Silvestre, mentre a centrocampo centralmente dovrebbero agire Krunic, Traoré e Bennacer e sulle fasce Di Lorenzo e Pasqual, quest’ultimo in dubbio per un piccolo problema fisico potrebbe lasciare il posto ad Antonelli. L’attacco sarà affidato alla coppia offensiva La Gumina–Caputo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Nordgaard, Benassi; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disposizione: Dragowski, Diks, Hancko, Ceccherini, Eysseric, Dabo, Mirallas, Thereau, Sottil. Allenatore: Pioli.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Krunic, Traoré, Bennacer, Pasqual; La Gumina, Caputo. A disposizione: Terracciano, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Antonelli, Acquah, Uçan, Capezzi, Brighi, Zajc, Mraz, Mchedlidze. Allenatore: Iachini.

Fiorentina-Empoli: i precedenti del match

Essendo solo 13 le partecipazioni dell’Empoli alla massima serie, gli scontri tra le due società in Serie A non sono molto numerosi. I precedenti tra Fiorentina ed Empoli nel massimo campionato sono, difatti, 20: 9 vittorie viola, 4 degli Azzurri e 7 pareggi totali. Anche per quanto riguarda gli scontri disputati tra le mura amiche della squadra del capoluogo toscano, la Fiorentina rimane avanti con 4 vittorie su 10, contro le 2 dell’Empoli, in 4 occasioni si è registrato il segno X. Infine sono 49 le reti messe a segno nei 20 scontri totali: 31 dalla Fiorentina e 18 dagli Azzurri.

Fiorentina-Empoli: l’arbitro della sfida

Il derby toscano è stato affidato all’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste coadiuvato dagli assistenti arbitrali De Meo e Bindoni. Il quarto uomo ufficiale è Antonio Di Martino, mentre al VAR sono presenti La Penna e Passeri.

