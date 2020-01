Fiorentina-Genoa, i convocati di Nicola: c’è Eriksson

Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Fiorentina

Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio alle ore 18.00 contro la Fiorentina. Nell’elenco non figurano lo squalificato Cassata e gli infortunati Zapata, Lerager e Kouame. Prima convocazione invece per il neo arrivato Sebastian Eriksson.

1 Perin, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.