Fiorentina, il campionato si chiude a 40 punti: peggior risultato dal 2002

Il pareggio di Crotone regala l’ultimo punticino alla Fiorentina per quanto riguarda il campionato 2020-2021. La viola ha chiuso la difficilissima stagione a quota 40 punti, risultato che è il peggiore dal fallimento del 2002.

Inoltre – sottolinea Opta – è il peggiore risultato in una stagione di Serie A a 20 squadre contando i tre punti a vittoria.

40 – La Fiorentina ha guadagnato 40 punti in questo campionato, peggior risultato per i viola in una stagione di Serie A a 20 squadre, contando i tre punti a vittoria. Sofferenza.#CrotoneFiorentina

— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 22, 2021