Fiorentina, incontro con l’agente di Vlahovic: tentativo per il rinnovo?

Fiorentina, incontro a colazione tra Barone e l’agente di Dusan Vlahovic. Ultimo tentativo per il rinnovo del serbo?

Stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere Fiorentino si sarebbe tenuto nella mattinata di ieri un incontro a colazione tra Joe Barone, dg della Fiorentina e Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic. Nell’interpretazione di quotidiano potrebbe trattarsi o di un disperato tentativo di nuova offerta di rinnovo da parte del club o di un semplice aggiornamento tra le parti approfittando del rientro in Italia di Commisso.

Si cerca una soluzione condivisa per il futuro, a gennaio o in estate, dopo il gelo delle ultime settimane. Tottenham e Arsenal in questo momento parrebbero avanti rispetto alla Juventus impelagata in altre questioni.