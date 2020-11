La Procura Federale ha aperto un’indagine sui 5 calciatori della Fiorentina che hanno lasciato la bolla

La Fiorentina, come riporta Gazzetta.it, è finita sotto indagine della Procura Federale per i 5 calciatori viola che hanno lasciato la “bolla” per aggregarsi alle rispettive Nazionali.

Si tratta di Milenkovic, Vlahovic, Martinez Quarta, Amrabat e Caceres che hanno lasciato Firenze senza l’autorizzazione dell’ASL toscana.