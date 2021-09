Fiorentina, infortunio Castrovilli: come sta il centrocampista

Infortunio Castrovilli: le condizioni del centrocampista della Fiorentina dopo la botta subita al fianco contro il Genoa

Buone notizie per la Fiorentina dopo il match contro il Genoa, in cui Gaetano Castrovilli ha rimediato una forte contusione al fianco destro lasciando il posto al compagno Alfred Duncan.

Come riportato da firenzeviola.it, gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto il centrocampista italiano hanno escluso fratture. Castrovilli resterà comunque in osservazione in ospedale.