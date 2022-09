Fiorentina, Italiano: «Conference? Ci ha tolto concentrazione. Pioli stratosferico»

Le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano a margine del Nereo Rocco: le dichiarazioni riprese da ViolaNews

STAGIONE – «Quel playoff ci ha tolto tanta concentrazione perché tutti volevamo superare il turno e ci siamo concentrati su quello. In campionato potevamo avere qualche punto in più, lo meritavamo e cercheremo di andarcelo a riprendere. In alcune gare in campionato meritavamo di più».

PIOLI – «Complimenti stratosferici al mister per quello che sta facendo. Ha vinto un campionato con una squadra che ha espresso un grande calcio, bellissimo da vedere, complimenti a lui. È un allenatore che riesce a far rendere chiunque, complimenti a lui».