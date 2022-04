Fiorentina, Italiano: «Non siamo cinici, bisogna lavorare. Sull’Europa dico una cosa»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il successo dei viola nel derby contro l’Empoli: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano ha parlato dopo Fiorentina-Empoli.

PARTITA – «Abbiamo calciato in porta tantissime volte, proponendo sempre quel gioco che ci ha portati ad arrivare qui. Stavolta però vedo il bicchiere mezzo vuoto, queste sono partite che rischi di pareggiare o perdere se commetti errori e in passato ci è già successo. Non siamo una squadra cinica, ma siamo contenti oggi di aver vinto».

EUROPA – «Noi cerchiamo continuità di prestazione e di rendimento, quando vinci è normale dare uno sguardo alla classifica. Se siamo lì qualche merito ce l’abbiamo, ora dobbiamo vincere il più possibile delle partite che restano. Ci godiamo la classifica, non pensavamo di essere così costanti all’inizio. Vedremo quello che succede».

TORREIRA ASSENTE A NAPOLI – «Detta tempi e ritmi e sa riempire l’area di rigore. Ma siamo tanti, Amrabat ha risposto sempre presente e non ci saranno problemi nel sostituirlo».

SENZA VLAHOVIC – «Siamo cresciuti sul subire gol in meno, abbiamo trovato solidità e concediamo poco agli avversari. Da questo punto di vista sono contento, visto che in passato eravamo più fragili, ma quanto creato dovremmo finalizzarlo in maniera diversa. Il primo obiettivo era comunque quello di non soffrire e su questo ci siamo arrivati, quello che verrà sarà tutto guadagnato».