Kean: «Fiorentina, rinato grazie a te! Juve? Una gara importante per me, e Palladino mi ha detto questo»

Kean, attaccante della Fiorentina, si è espresso così a proposito della Juventus in vista della sfida di domenica all’Allianz Stadium

Intervistato da Sky, Moise Kean ha parlato così a due giorni da Juve Fiorentina.

PRIMA TELEFONATA DI PALLADINO – «Mi ha chiesto il mio umore, non erano vacanze tranquille. Dovevo prendere delle decisioni, lui mi ha convinto del progetto e dalla prima chiamata mi ha dimostrato la sua fiducia in me. Dopo il buio c’è sempre la luce. L’anno scorso per me è stato difficile. Menomale che ho trovato la Fiorentina che ha creduto in me».

JUVE FIORENTINA – «È una data impossibile da dimenticare. Son tornato alla Juve con grandi aspettative, volevo tornarci da protagonista. Ci sono state scelte che non mi sono andate bene, quello mi ha tirato giù di morale. Ci sono stati infortuni di mezzo. Se non hai la fiducia di un allenatore, di una squadra… Non mi hanno aiutato al 100% ad uscirne, per questo sono andato giù di morale. Mi piacciono tanto le sfide, quest’anno è una sfida tra me e me».