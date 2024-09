Fiorentina Lazio, Parolo: «È mancato QUESTO ai biancocelesti»

Marco Parolo ha parlato a DAZN della sfida vinta dalla Fiorentina contro la Lazio al Franchi per 2-1

Marco Parolo è intervenuto a Dazn per commentare il ko della Lazio, sua ex squadra, contro la Fiorentina per 2-1.

LE PAROLE – «La Lazio si è persa in partita, il primo rigore ha cambiato i piani di gara e non è più rientrata. Poco sfruttati gli esterni, Zaccagni è andato in calando e davanti è mancata forza fresca a parte Pedro. Si è vista la stanchezza, anche Noslin ha fatto fatica da prima punta».