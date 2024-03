Fiorentina Milan probabili formazioni: le idee di Pioli

Fiorentina Milan, le probabili formazioni con le possibili scelte di Stefano Pioli in vista della gara del Franchi

Idee di formazione per Stefano Pioli, secondo La Gazzetta dello Sport. Pulisic è il nazionale più spremuto, è stato in campo 210 minuti con gli Stati Uniti, ma il tecnico rossonero non si priverà di lui.

Gli altri titolarissimi non mancheranno in attacco: Leao, Giroud e Loftus-Cheek. In difesa l’infortunio di Kalulu e il problema che ha fermato Kjaer con la Danimarca riduce le opzioni. A centrocampo, al contrario, il ventaglio delle scelte è molto ampio.

Pertanto, l’undici che dovrebbe essere in campo in Fiorentina–Milan è la seguente: Maignan; Calabria, Thiaew, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud