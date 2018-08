Il nuovo esterno della Fiorentina, Kevin Mirallas, ha rilasciato un’intervista parlando della sua scelta di approdare al club Viola

Il neo acquisto della Fiorentina, Kevin Mirallas, ha rilasciato un’intervista al quotidiano belga La Dernière Heure parlando del suo trasferimento in Italia dall’Everton. L’esterno belga ha affermato che i Viola sono una grande società e una volta arrivatagli la proposta della società non ha esitato accettando subito l’offerta. Mirallas ha, poi, aggiunto che la Fiorentina, non solo disputa un grande campionato come la Serie A, ma è un club molto ambizioso: «Mi avevano contattato alcune squadre cinesi e arabe, ma quel tipo di soluzione non è mai stata la mia priorità, il club Viola era quello che volevo. Mi sento ancora bene fisicamente e ci tenevo a rimanere in un campionato competitivo».

Infine il giocatore, classe 1987, ha smentito le voci di un possibile ritorno allo Standard Liegi, dichiarando di aver escluso la possibilità di tornare in patria, aggiungendo che nessun club belga probabilmente avrebbe potuto acquistarlo.