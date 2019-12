Montiel potrebbe lasciare la Fiorentina durante il mercato di gennaio: il fantasista classe 2000 farà esperienza in prestito

La Fiorentina pianifica il futuro di Tofol Montiel. Lo spagnolo classe 2000 sta recuperando da un infortunio e potrebbe concludere la stagione in prestito, maturando così esperienza e ritagliandosi lo spazio che in viola non avrebbe.

La società ha comunicato la decisione all’entourage del calciatore, che dovrà valutare l’opzione migliore durante il mercato di gennaio.