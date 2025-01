Fiorentina Marì; ecco la contropartita per convincere il Monza

Fiorentina, la dirigenza pensa alla contropartita tecnica per convincere il Monza a sbloccare la trattativa Pablo Marì: ecco il profilo

La Fiorentina ha messo nel mirino Pablo Marì del Monza per rinforzare la difesa nel calciomercato di gennaio, profilo gradito a Palladino che già lo conosce molto bene.

Come riportato da Sky Sport la dirigenza viola sta ragionando su una possibile contropartita tecnico per convincere i brianzoli: il nome potrebbe essere quello di Matias Moreno, ieri al debutto in campionato dopo tre presenze in Conference League.