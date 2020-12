Fiorentina, per gennaio torna di moda Cistana del Brescia

Calciomercato Fiorentina: a gennaio, i viola potrebbero tornare alla carica per Cistana del Brescia

La stagione della Fiorentina non sta andando nel verso giusto. Per questo motivo, la dirigenza proverà a muoversi sul mercato a gennaio per sistemare la rosa. Come riportato da La Nazione, il club viola potrebbe ritornare forte su Andrea Cistana; difensore classe ’97 del Brescia.

Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro, con la Fiorentina che potrebbe acquistarlo anche in vista dell’estate: quando diversi difensori in rosa potrebbero cambiare maglia.