Fiorentina, Politano è una priorità: fissato incontro con l’agente

La Fiorentina punta tutto su Politano: fissato un incontro con l’agente dell’esterno di proprietà dell’Inter

La Fiorentina non intende mollare la presa su Matteo Politano e ha fissato un incontro con l’agente Davide Lippi per avviare una trattativa in vista del mercato di gennaio. È lui la prima scelta dei viola vista l’assenza di Franck Ribery.

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha già sondato il terreno con l’Inter, che si è detta disposta a trattare la cessione in prestito fino a giugno dell’ex esterno del Sassuolo.