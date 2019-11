Fiorentina, Pradè: «Chiesa? Apertura per rinnovare e rimanere»

Fiorentina, Pradè fa rinnovare Ranieri e pensa a Chiesa: «Il padre Enrico ha manifestato un’apertura per rinnovare e rimanere in viola»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa affiancando Luca Ranieri, per annunciare il rinnovo del giovane. Il d.s. non si è fermato solo a questo, ecco le sue parole:

«Con Ranieri abbiamo raggiunto un accordo di 5 anni a crescere in base al merito. Sono contento perché è cresciuto con noi, è un ragazzo applicato che vuole crescere. Chiesa? Avevamo programmato un incontro. Volevamo maggiore riservatezza ma non rimane niente segreto. E’ stato un bell’incontro. Positivo. Dove ci siamo detti tante cose. C’è voglia di dialogare ed è una cosa importante. Abbiamo appreso un’apertura da parte di Enrico Chiesa alla possibilità di rinnovo e di permanenza».