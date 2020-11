Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, ha mandato un messaggio ai tifosi viola: le dichiarazioni dell’ex Bayern Monaco

Franck Ribery, attaccante della Fiorentina, ha mandato un messaggio attraverso Twitter ai tifosi viola.

«Forza Fiorentina! Forza Viola! La prossima partita è la più importante per tutti noi. Tornerò il prima possibile per dare il mio contributo al meglio delle mie possibilità. Grazie per tutti i vostri gentili messaggi d’incoraggiamento»,