Fiorentina, riscatto Odriozola: serve una maxi offerta per convincere il Real Madrid

Calciomercato Fiorentina: i viola pensano al riscatto di Odriozola, ma serve un’offerta monstre per convincere il Real Madrid

Odriozola è diventato uno dei pilastri della Fiorentina di Vincenzo Italiano e la dirigenza studia già un modo per trattenerlo anche in futuro. Lo spagnolo è infatti in viola in prestito secco e quindi a fine stagione dovrebbe tornare al Real Madrid, che la scorsa estate fu fermo sulla posizione di non inserire alcune diritto di riscatto.

La Fiorentina però, come riportato da La Nazione, vuole trattenerlo ma per farlo dovrà presentarsi alla porta dei Blancos con in mano un’offerta monstre: ci vorranno, infatti, almeno 20-25 milioni per convincere gli spagnoli a cedere Odriozola.