Torreira e l’addio al veleno con la Fiorentina: «Qualcuno si è comportato male»

Lucas Torreira ha voluto salutare con un post sui propri canali social la Fiorentina, un addio con qualche sassolino da togliere per il centrocampista.

«Purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con l’ACF Fiorentina si interrompe. Club che mi ha dato tanto amore e supporto per tutto questo tempo. Fin dall’inizio mi hanno fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è stata sempre gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Sappiate che ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c’è stato chi, comportandosi male, secondo me, è riuscito a evitare che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene. Vi auguro il meglio per il futuro. Avrete un altro tifoso, ovunque io sia»