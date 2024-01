Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese, le scelte dei due tecnici

Alle 18 scenderanno in campo Fiorentina e Udinese per la 20esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 18 scenderanno in campo Fiorentina e Udinese al Franchi per la sfida valida per la 20esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran. A disposizione: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Milenkovic, Arthur, Sottil, Lopez, Nzola, Infantino, Faraoni, Mina, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. Allenatore: Vincenzo Italiano.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Thauvin, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura. Allenatore: Gabriele Cioffi.