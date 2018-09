Fiorentina, Veretout è felice di essere rimasto e si prepara al nuovo ruolo

Dopo le voci di mercato, Veretout è rimasto alla Fiorentina, dove è pronto a cimentarsi nel nuovo ruolo di regista grazie ai consigli del tecnico Pioli

Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, si è raccontato in una lunga intervista al Corriere Fiorentino, toccando diverse tematiche come il calciomercato, la sua nuova posizione in campo, i meriti di Pioli e la figura di Astori. Proprio su quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni che faranno piacere ai tifosi viola: «Era un vero leader! Parlava, pensava e si comportava come un leader, era diverso e aveva qualcosa in più». Nel corso della sua prima stagione a Firenze, il 25enne francese ha lasciato il segno con 8 gol e 2 assist in Serie A, ma in questa nuova annata, per lui, si prospetta un cambio di posizione che lo porterà ad agire da regista: «Dovendo stare più indietro potrei segnare di meno, ma mi piace moltissimo. Certo ancora devo imparare, ma in questa posizione toccherei molti palloni».

In questa sua evoluzione conterà molto la figura di Pioli, il tecnico della Fiorentina che gli ha dato fiducia: «L’anno scorso ho fatto così bene grazie a lui, mi aiuterà a migliorare ancora». Le sue prestazioni non sono passate inosservate e così, inevitabilmente si sono scatenate le prime voci di mercato sul centrocampista francese, ma Veretout si dice felice alla Fiorentina: «Sono contento di essere rimasto. 30 milioni il prezzo? Non è importante, ormai il mercato è alle spalle».