Fiorentina, ore decisive per il futuro di Vlahovic: il serbo è tentato dalla proposta del Manchester City, in cerca di una prima punta

Sono ore decisive per il futuro di Dusan Vlahovic. Il dg della Fiorentina Barone proverà a fare un ultimo tentativo offrendo al giocatore il rinnovo di contratto che gli permetterebbe di restare a Firenze.

Nel frattempo dall’estero anche il Manchester City sarebbe piombato sul giocatore. I campioni d’Inghilterra in carica sono pronti a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro per convincere Commisso a lasciar partire la sua punta di diamante. Se Vlahovic dovesse rifiutare ancora il rinnovo, ecco che la Premier League diventerebbe una seria candidata per il suo futuro. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.