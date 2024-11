Flachi: «Nazionale? Spalletti ha ritrovato l'identità che serviva all'Italia. Sul calciomercato della Samp...»

Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di SampNews24. Tra Nazionale e calciomercato

Calciomercato Sampdoria, secondo lei la squadra ha bisogno di nuovi rinforzi nella finestra di gennaio? E in che reparto?

«Abbiamo un direttore bravissimo che ha fame di fare bene. Sa come muoversi e dove perché in estate ha costruito una squadra dal niente. Da qui a gennaio aspettiamo e vediamo se i giocatori che sono al di sotto possono tornare a quelli che sono».

Quanto peserà l’assenza di Romagnoli?

«Romagnoli è un difensore di esperienza ha fatto bene lo scorso anno, quest’anno ha fatto più fatica, ma è giocatore che può fare comodo perché ha un’ esperienza di tutto rispetto e mancherà alla squadra perché dà sicurezza ai giovani».

Infine una domanda sulla Nazionale. Dopo il flop Europeo Spalletti ha ritrovato la strada giusta?

«Assolutamente sì, in Nations League ha trovato identità e compattezza e forse anche i giocatori si sono resi conto e hanno trovato orgoglio e la determinazione per rimediare alla figuraccia fatta».