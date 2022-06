Flick: «L’Italia sta lavorando per il futuro. Noi sotto pressione». Le dichiarazioni del ct tedesco

Hans-Dieter Flick, ct della Germania, ha parlato in conferenza stampa.

ITALIA – «L’Italia sta facendo bene. Hanno una buona squadra e possono creare la propria nazionale per i prossimi anni. Noi siamo più sotto pressione a causa della Coppa del Mondo, ma avremo sicuramente un miglioramento nei mesi a venire».

OBIETTIVI – «La nostra pretesa e il nostro obiettivo è raggiungere la final four. Nulla è stato ancora deciso in questo gruppo, tutti sono vicini. Deve essere chiaro per noi che dobbiamo semplicemente fare un salto di qualità – o forse due o tre. Cercheremo anche di tirarlo fuori dalla squadra. Questa è un’altra possibilità per la squadra di crescere ulteriormente per l’Europeo in Germania».