Fonseca chiude il discorso: «Dzeko sta lavorando. Non parlerò più di lui» – VIDEO

Edin Dzeko si è allenato bene ma ancora non si sa se sarà titolare contro l’Udinese e se indosserà la fascia di capitano. Le parole di Paulo Fonseca

Parlando in conferenza stampa, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha fatto i complimenti a Edin Dzeko per il suo atteggiamento.

BASTA – «Dzeko si sta allenando bene. Anche Borja Mayoral si sta allenando bene. Per quanto riguarda la fascia di capitano non parlerò più di questo argomento. Potrete provare in tutte le conferenze stampa ma le mie parole saranno sempre le stesse».