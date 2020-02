Fonseca: «Crisi Roma? Pensate a un incidente con l’auto…» – VIDEO

Fonseca e il paragone perfetto: «Fiducia? Quando hai un incidente in macchina la perdi, capita che alcune persone smettono di guidare»

La Roma sta provando con le unghie e con i denti a venire fuori dal momento negativo in cui è incappata dall’inizio del 2020. La vittoria col Gent in Europa League può certamente aiutare i giallorossi e Paulo Fonseca. Il tecnico, in conferenza, ha usato un paragone perfetto per far capire la situazione:

«Sono i risultati a determinare l’umore e il rendimento dei calciatori. Quando uno ha un incidente grave in macchina, riprendere la fiducia alla guida è difficile. Se abbiamo tre incidenti vicini, molte persone addirittura non vogliono più guidare ed è quello che ci sta succedendo: è la testa che ci sta bloccando».