Fonseca: «Dzeko è sereno» – VIDEO

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato di Dzeko dopo la partita contro la Juventus

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa di Edin Dzeko dopo il pareggio contro la Juventus per 2-2.

«Dzeko è sereno e motivato. Oggi ha fatto una buona partita. È importante per noi, non ha fatto gol ma ha lavorato molto per la squadra. Ha avuto opportunità. Durante la partita non è obbligatorio fare le cinque sostituzioni. I ragazzi mi hanno detto che stavano bene. A volte non abbiamo la necessità di fare dei cambi».