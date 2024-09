Fonseca: «Abbiamo iniziato bene, poi… dietro siamo TROPPO FRAGILI! Il Liverpool PIU’ SQUADRA di noi»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la sconfitta subita dai rossoneri contro il Liverpool in Champions League

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Milan contro il Liverpool in Champions League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo cominciato bene la partita poi loro hanno un’altra opportunità in ripartenza e hanno fatto due gol su palla inattiva cambiando il nostro equilibrio mentale. Passiamo ad avere problemi quello che abbiamo preparato e penso che in questo tipo di partita sono i dettagli che fanno la differenza. Devo essere onesto e il Liverpool in questo momento è più squadra di noi. Dobbiamo lavorare per essere più continui».

GOL SUBITI SU PIAZZATI – «Il primo gol che abbiamo preso avevamo una marcatura individuale, abbiamo preparato questo per avere una marcatura individuale. Abbiamo sbagliato individualmente ma male».

LEAO POCO SERVITO – «Nel poco tempo che abbiamo avuto avevamo preparato la partita per andare a destra e cambiare gioco a sinistra per giocare l’uno contro uno con Leao. L’abbiamo fatto solo 1-2 volte».

MODULO – «Io rispetto tutte le opinioni, io penso che possiamo giocare con diverse strutture ma penso che siamo troppi permeabili difensivamente in tutti gli aspetti, soprattutto individualmente. Non penso che Reijnders possa giocare accanto a Fofana, non stiamo giocando 4-3-3. Abbiamo avuto 3-4 occasioni ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Questa struttura mi piace, è così che abbiamo creato le situazioni più pericolose».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM