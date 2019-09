Formazione Bayer Leverkusen 2019/2020: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella delle ‘Aspirine’, inserite nel Gruppo D con la Juventus

Inserito nel Gruppo D di Champions League con le corazzate Atletico Madrid e Juventus, il Bayer Leverkusen di Peter Bosz si candida al ruolo di terzo incomodo e possibile sorpresa. Pochi ma significativi i movimenti estivi sul calciomercato. In entrata c’è stato l’acquisto importante di Kerem Demirbay a centrocampo, pagato ben 32 milioni di euro dall’Hoffenheim. Oltre a lui sono arrivati per l’attacco Moussa Diaby per 15 milioni dal PSG, il trequartista Nadiem Amiri sempre dall’Hoffenheim per 9 milioni e il terzino sinistro Daley Sinkgraven, preso dall’Arsenal per 5 milioni.

Ha lasciato invece Leverkusen l’ala sinistra Julian Brandt, trasferitosi al Borussia Dortmund per 25 milioni. Con lui via anche il centrocampista Dominic Kohr, trasferitosi all’Eintracht Francoforte per 8 milioni e mezzo. In prestito è stato ceduto inoltre all’Augsburg l’ex difensore della Roma Jedvai. La formazione di Bosz ha avuto un buon avvio in Bundesliga, e potrebbe rivelarsi una delle contendenti più pericolose in Germania per il predominio di Bayern Monaco e Borussia Dortmund assieme al Lipsia e al Wolfsburg.

La stella – Kai Havertz

La Juventus dovrà confrontarsi nel suo percorso europeo con una delle stelle più luminose del firmamento calcistico europeo, quel Kai Havertz che in tanti concordano nel definire il talento più importante del calcio tedesco. Classe 1999, centrocampista o trequartista, Havertz è stato il più giovane debuttante della storia del Leverkusen in Bundesliga (17 anni e 126 giorni), nonché il più giovane calciatore ad aver raggiunto 50 presenze nel massimo campionato tedesco e il più giovane realizzatore della storia delle Aspirine.

A livello di formazioni Giovanili, gioca prima nell’Alemannia Mariadorf e nell’Alemannia Aquisgrana per poi passare al Bayer Leverkusen. Qui fa il grande balzo, passando in Prima squadra ancora giovanissimo e affermandosi con quest’ultima. Sinistro naturale, sa usare e calciare bene anche con il destro. A una buona visione di gioco e alle qualità tecniche superiori alla media unisce un buon colpo di testa e qualità notevoli nel dribbling e nelle giocate in velocità palla al piede. Il 9 settembre del 2018 ha fatto anche il suo debutto nella Nazionale maggiore tedesca, e in questa stagione proverà a consacrarsi anche in Champions League, dopo aver collezionato 20 gol in 42 presenze complessive nel 2018/2019.

L’allenatore – Peter Bosz

Classe 1963, il tecnico olandese Peter Bosz proverà a consacrarsi nel calcio tedesco alla guida del Bayer Leverkusen dopo aver fallito con quella del Borussia Dortmund, club dal quale è stato esonerato dopo un ottimo avvio nel dicembre 2017. Dopo il debutto assoluto con l’AGOOV Apeldoo18rn, gli esordi in panchina ad alti livelli lo vedono guidare diverse formazioni in Eredivisie, dal De Graafschap all’Heracles Almelo, passando per il Vitesse. La prima esperienza all’estero la fa in Israele, dove firma con il Maccabi nel gennaio 2016 dopo la fine anticipata del suo precedente rapporto con la formazione giallonera.

Anche in terra israeliana però non arriva il successo in campionato e Bosz passa dunque all’Ajax a maggio 2016, appena 5 mesi più tardi. Con i Lancieri si piazza al secondo posto in campionato, perde la finale di Europa League contro il Manchester United per 0-2, mentre in Coppa d’Olanda viene eliminato agli ottavi dal Cambuur.

Il Borussia Dortmund decide di puntare su di lui nell’estate 2017. Ma anche l’avventura in giallonero, dopo una partenza illusoria, lo vede esonerato nel dicembre 2018 in seguito a una sconfitta con il Werder Brema, in quel momento penultimo in graduatoria. Poche settimane più tardi, tuttavia, Bosz è ingaggiato dal Bayer Leverkusen, che riesce a condurre in Champions League nonostante due amare e premature eliminazioni in Europa League e in Coppa di Germania.

Rosa Bayer Leverkusen 2019-2020: i giocatori

PORTIERI – Hradecky, Özcan, Lomb

DIFENSORI – Retsos, Tah, S. Bender, Dragovic, Wendell, Weiser

CENTROCAMPISTI – Paulinho, L. Bender, Demirbay, Amiri, Baumgartlinger, Aranguiz, Sinkgraven, Havertz, Stanilewicz, Bellarabi

ATTACCANTI – Bailey, Alario, Pohjanpalo, Diaby, Volland

ALLENATORE – Peter Bosz

Formazione Bayer Leverkusen 2019/2020

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Havertz; Bellarabi, Volland, Bailey. Allenatore: Peter Bosz.