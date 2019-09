Formazione Liverpool 2019/2020: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella dei Campioni d’Europa in carica, avversari del Napoli nel Gruppo E

Il Liverpool di Jurgen Klopp, dopo la conquista della sesta Champions League della sua storia grazie al successo nella finale di Madrid contro il Tottenham, proverà a ripetersi nella stagione 2019/2020, che lo vede inserito nel Gruppo E, lo stesso che vedrà protagonista il Napoli di Carlo Ancelotti. Formazione Liverpool 2019/2020: poche novità nella rosa dei Reds, partiti subito forte in Premier League, nella nuova stagione, e già vincitore della Supercoppa Europea grazie a una vittoria ai rigori sul Chelsea.

L’innesto più importante è rappresentato dall’ingaggio del secondo portiere Adrián, arrivato a costo zero dopo l’esperienza al West Ham e subito protagonista causa il grave infortunio occorso ad Alisson. Con lui è arrivato, a completare il roster degli estremi difensori, anche il veterano svincolato Andy Lonergan, inglese di 35 anni. Per il resto si registra il solo arrivo del giovane difensore olandese Sepp Van den Berg dal Pec Zwolle per poco meno di 2 milioni di euro.

Decisamente più importanti i movimenti in uscita dei Reds: lo svincolato Sturridge si è accasato in Turchia con il Trabzonspor, mentre il terzino Alberto Moreno ha firmato per il Villarreal, anche lui dopo la scadenza del contratto. La cessione più pesante è stata quella di Danny Ings, attaccante trasferitosi al Southampton per oltre 22 milioni. Addio anche per il portiere Simon Mignolet, che stufo di trovare poco spazio, ha deciso di tornare in patria in forza al Bruges per 7 milioni.

La stella – Virgil Van Dijk

Senza voler togliere nulla al tridente d’attacco di Klopp, che vede Salah e Mané fare la parte del leone e il brasiliano Firmino come centravanti di manovra imprescindibile per far girare al meglio la squadra, la stella del Liverpool è sicuramente il forte difensore centrale olandese Virgil Van Dijk. Recentemente premiato dall’UEFA come miglior giocatore della Champions League 2018/2019, Van Dijk è un vero e proprio baluardo difensivo per i Reds, nonché il giocatore da cui spesso parte la manovra.

Nato a Breda l’8 luglio 1991, Van Dijk è cresciuto calcisticamente in Olanda, giocando prima nelle Giovanili del Willem II, poi con il Groningen, club con cui debutta in Eredivisie. Affina quindi le sue doti difensive in Scozia, dove approda in forza al Celtic nel 2013. Dopo 2 stagioni avviene il grande balzo in Premier League, con il Southampton che lo acquista per 13 milioni. Ai Saints Van Dijk resta 3 anni, ma nel 2018 il Liverpool decide di investire pesantemente su di lui: con 84 milioni di euro circa, l’olandese diventa il difensore più pagato di sempre prima dell’affare Maguire-Manchester United dell’estate 2019.

Presto Van Dijk si impone come uomo chiave dei Reds, di cui diventa il capitano: pulito e preciso nelle chiusure difensive, forte di testa, abile marcatore, il centrale dispone anche di piedi educati che gli consentono di essere spesso prezioso anche in fase di impostazione.

L’allenatore – Jurgen Klopp

Dopo aver incantato in Germania con il Mainz prima e con il Borussia Dortmund poi, club che lo proietta sul panaorama internazionale, è alla guida del Liverpool che Jurgen Klopp si consacra fra i top manager europei. Cultore sempre di un calcio molto spettacolare, che si basa sulla velocità dei propri interpreti offensivi e sulla rapidità nel ribaltare il fronte del gioco, ad Anfield Klopp ha portato la sua cultura calcistica, vincendo nella scorsa stagione la Champions League e in questa appena iniziata la Supercoppa europea.

In attesa del Mondiale per club, che vedrà gli inglesi impegnati a dicembre, l’obiettivo dichiarato è quello di confermarsi in Champions League, con la riproposizione della sfida avvincente con il Napoli. Nella passata stagione gli inglesi si imposero eliminando i partenopei, quest’anno però qualcosa potrebbe essere cambiato e il successo per 3-0 estivo degli uomini di Ancelotti sembra un’avvisaglia di quello che potrà accadere in Europa nei prossimi mesi.

Rosa Liverpool 2019-2020: i giocatori

PORTIERI – Alisson, Adrián, Lonergan

DIFENSORI – Van Dijk, J. Gomez, Matip, Lovren, Robertson, Alexander-Arnold, Clyne

CENTROCAMPISTI – Fabinho, N. Keita, Wijnaldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Milner, Lallana

ATTACCANTI – Mané, Salah, Shaqiri, Roberto Firmino, Origi

ALLENATORE: Jurgen Klopp

Formazione Liverpool 2019/2020

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp.