Formazioni UFFICIALI Italia femminile-Norvegia, le scelte dei ct

Alle 18:15 in campo Italia femminile e Norvegia in una sfida valida per le qualificazioni agli Europei. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 18:15 scenderanno in campo Italia Femminile e Norvegia, in una sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2025. Le azzurre sono al terzo posto a quota quattro punti al pari proprio della Norvegia. Ecco le formazioni ufficiali dei due ct.

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Bonansea, Giugliano, Caruso, Dragoni; Giacinti, Bonfantini. Allenatore: Soncin.

Norvegia (4-3-3): Fiskerstrand; Thorisdottir, Bergsvand, Harviken, T. Hansen; Saevik, Engen, Risa; C. G. Hansen, Terland, Reiten. Allenatore: Smerud.