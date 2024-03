Formazioni ufficiali Udinese Torino, le scelte dei due allenatori

Alle 15:00 si giocherà Udinese Torino. Ecco le formazioni ufficiali di Cioffi e Juric per il match di Serie A

Sta per cominciare Udinese Torino, in programma alle ore 15:00. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali di Cioffi e Juric per il match valevole per la 29esima giornata di Serie A.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Okereke.