Roma, Totti elogia Fonseca: «Mi piace, non ha paura di niente»

Francesco Totti elogia Paulo Fonseca: ecco le parole dell’ex capitano giallorosso sull’attuale allenatore della Roma

Francesco Totti, in diretta Instagram con Christian Vieri, parla di Paulo Fonseca. Ecco l’elogio dell’ex capitano della Roma sul tecnico portoghese che sta facendo molto bene alla sua prima stagione sulla panchina giallorossa.

«E’ bravo, me ne parlano tutti bene sia come persona che come allenatore. Mi piace, gioca un calcio offensivo e non ha paura di niente. Vediamo cosa succederà alla ripresa del campionato».