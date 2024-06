Francia-Canada: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stade Matmut-Atlantique va in scena l’amichevole tra Francia e Canada: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stade Matmut-Atlantique di Bordeaux va in scena l’amichevole di avvicinamento agli Europei tra Francia e Canada. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Francia-Canada, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Pavard, Upamecano, Saliba, Clauss; Camavinga, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Giroud, Mbappé. Ct. Deschamps.

CANADA (4-4-2): St Clair; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Larin. Ct. Marsch.

Francia-Canada: orario e dove vederla in tv

Francia-Canada si gioca alle ore 21:15 di domenica 9 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv per gli abbonati.