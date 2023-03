Francia, Deschamps e i veleni con l’Argentina: «Atteggiamenti inaccettabili»

Didier Deschamps e i veleni per la finale dell’ultimo Mondiale tra la sua Francia e l’Argentina: parla il ct transalpino

Didier Deschamps, in un’intervista a Le Parisien, è tornato a parlare della finale di Qatar2022 con l’Argentina.

LE PAROLE – «Congratulazioni a loro per la vittoria, ma alcuni atteggiamenti sono inaccettabili. Non ho nessun problema col fatto che abbiano saltato ed esultato, ma il concetto di rispetto non è esistito. Poi ci sono state delle scuse, ma alcune situazioni sono andate troppo oltre».