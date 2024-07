Francia, Deschams ora RISCHIA: riflessioni in corso, già PRONTO Zidane

Le ultime sul possibile nuovo commissario tecnico della Francia dopo la delusione agli Europei. I dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’eliminazione della Francia in semifinale degli Europei contro la Spagna potrebbe segnare la fine dell’era Didier Deschamps. Il ct, in carica dal 2012, non ha infatti convinto per la qualità di gioco espressa dalla sua squadra.

Una situazione che potrebbe portare Zinedine Zidane sulla panchina della nazionale transalpina per il Mondiale del 2026. L’ex Real Madrid, fermo dal 2021, accetterebbe subito la proposta, con le riflessioni che sono in corso da parte della Federazione.