Francia, Deschamps: «In tanti anche da noi vogliono veder vincere Messi»

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Argentina-Francia.

VIRUS – «È ovviamente una situazione sgradevole, se non fosse esistita sarebbe stato meglio. Cercheremo di gestire al meglio la situazione, oggi vedremo».

INFORTUNATI – «Abbiamo avuto tanti giocatori che si sono infortunati, da Benzema a Lucas Hernandez Da quel momento io ho avuto 24 giocatori da gestire. Non mi interessano gli inviti di giocatori, ex giocatori o degli infortunati».

MESSI E L’ARGENTINA – «Dobbiamo adattarci alla situazione. Non ho preoccupazioni o stress, importante è rimanere sereni. So che, oltre agli argentini, in tanti, anche da noi, vorrebbero un’incoronazione per Messi domani».

FUTURO – «La nazionale francese è la cosa più bella che mi sia capitata, ho avuto il privilegio di viverla prima da giocatore e poi da allenatore. Sono molto felice e al servizio della Nazionale!.