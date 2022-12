Francia, Dugarry all’attacco di Deschamps: «Voglio Zidane»

Francia, Christophe Dugarry attacca l’ex compagno di nazionale Deschamps, adesso ct: «Per lui conta solo il risultato»

Christophe Dugarry, dalle colonne de L’Equipe, attacca Didier Deschamps, per lui il principale responsabile della sconfitta della Francia in finale di Qatar 2022. Di seguito le sue parole.

«Sono deluso, triste e arrabbiato. Era una finale alla nostra portata, contro un avversario meno forte. Mi dispiace vedere che questa sconfitta viene analizzata solo attraverso le emozioni e lo scenario. C’è un’analisi da fare sulla partita e sugli ottanta minuti che sono tra i più catastrofici negli ultimi 50 anni, per di più in una finale. Non nascondo che vorrei vedere qualcosa di diverso ora, vorrei Zizou sulla panchina. il problema è che non possiamo mai parlare di calcio. Non lo facciamo quando vinciamo perché va tutto bene, ma quando perdi servono spiegazioni, serve un dibattito, almeno sulla preparazione della partita. Abbiamo fatto esplodere gli argentini in cinque minuti, come popcorn. Non abbiamo gestito bene il match ma è così da 10 anni: per Deschamps conta solo il risultato».