Francia-Egitto: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Parco dei Principi l’incontro delle Olimpiadi Francia-Egitto: le ultime di formazioni con orario e dove vederla in tv

Al Parco dei Principi di Parigi va in scena la partita dell’Olimpiade Francia-Egitto, valida per la semifinale della competizione. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Restes; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert; Koné, Chotard, Cherki; Olise, Lacazette, Mateta.

EGITTO (4-3-3): Alaa; Ahmed Eid, Fayed, Abdelmaguid, Saber; Elneny, Shehata, Ahmed Koka; Zizo, Ibrahim Adel, Osama Faisal.

Orario e dove vederla in tv

Francia-Egitto si gioca alle ore 21:00 di lunedì 5 agosto. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su DAZN, Discovery +, Prime Video, Sky Go, NOW TV e Prime Video.